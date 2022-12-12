В Челябинске десятилетний мальчик умер в такси по дороге в больницу

По словам близких, ребенок не дождался скорой

Минздрав Челябинской области инициировал собственную проверку обстоятельств гибели 10-летнего мальчика, который, по словам близких, не дождался выезда скорой. Об этом в понедельник, 12 декабря, ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе самого ведомства.

Известно, что третьеклассник в конце прошлой недели ушел на больничный с признаками ОРВИ. Ему назначили терапию, и близкие следовали советам участкового доктора. В воскресенье мама ушла на работу, а парень остался у бабушки. После обеда у него подскочила температура, началась рвота, а к вечеру температура упала до 36 градусов. По словам родных, парню вызвали скорую, но машину так и не назначили. Поздно вечером мальчик умер на руках мамы в машине такси по дороге в больницу.

«Минздрав Челябинской области проверит качество и безопасность медицинской помощи, оказанной пациенту. Оценка действий медицинских работников будет дана по результатам проверки всех этапов медицинской помощи. При этом ведомство не сможет разглашать сведения о проверке, в том числе промежуточной, а также о диагнозе пациента, так как данные сведения содержат охраняемую законом тайну»,

— объяснили в пресс-службе Минздрава.

Проверку также проводят прокуратура Челябинской области и Следственный комитет.