В Челябинске проверят управляйки, не убирающие мешки после субботника

Весь мусор должны были вывезти до 1 июня

Некоторые управляющие компании Челябинска не вывозят листву и мусор, собранные во время субботников. Нарушения выявила мэрия при выборочных проверках улиц города, рассказали сегодня, 3 июня, на аппаратном совещании в мэрии.

«До сих пор в некоторых районах не убраны мешки с листвой, остатки спила деревьев. Кроме этого, вокруг контейнерных площадок разный мусор валяется», — рассказал руководитель аппарата мэрии Челябинска Валерий Смирнов.

Наталья Котова отметила, что последние субботники были назначены на 1 июня, и поручила передать список недобросовестных УК, не убирающих свой мусор позже поставленных сроков. Все управляйки проверит администрация города и главы районов.