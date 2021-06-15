В Челябинске проверят список старых домов, где запланирован капитальный ремонт

Ревизия позволит исключить работы на тех домах, которые в скором времени пойдут под снос по программе реновации

Мэрия Челябинска выбрала подрядчиков для развития застроенных территорий в Металлургическом и Ленинском районах. Проект предполагает снос старых домов, часть из которых может быть на момент реновации не признана аварийной. При этом их жители продолжают платить за капитальный ремонт. Чтобы не возникало подобных ситуаций, Наталья Котова поручила своим подчиненным проверить перечень таких домов.

«Владимир Шамне, Александр Астахов, Надежда Рыльская, Павел Крутолапов, совместно с регоператором капремонта проведите ревизию тех домов, которые на сегодняшний день есть в программе капитального ремонта, и тех, которые попадают под комплексное развитие территорий (КРТ). Если их включили в КРТ, тогда какой смысл оставлять эти дома в программе капремонта? Говорю, например, по ситуации на Кронштадтской, 18. Ситуация хоть и не аналогичная, но где-то рядом. Нужно посмотреть все риски и необходимость проведения всего этого [ремонтов]. И сверить эти данные с регоператором капремонта», — сообщила Наталья Котова.

Напомним, стена дома на улице Кронштадтской,18 обрушилась 8 июня около 7 часов утра. Жильцы двухэтажки рассказали ИА «Первое областное», что на доме и раньше были трещины, которые на какое-то время ремонтировали. По словам собственников, они обращались в администрацию с просьбой признать их дом аварийным. Но в мэрии ответили, что ранее от собственников жилья с этим вопросом обращений не поступало.

Днем 8 июня в администрации Челябинска состоялось внеплановое заседание комиссии, на котором было принято решение дом № 18 по улице Кронштадтской в Ленинском районе признать аварийным и подлежащим сносу.

Законодательное собрание Челябинской области в апреле утвердило законопроект о комплексном развитии территории. Новые правила предусматривают специальные программы сноса и реконструкции не только ветхого жилья, но и просто морально устаревших зданий. Предполагается, что местные администрации смогут решать, в каких кварталах нужно провести реновацию. Под снос могут пойти на 60% изношенные многоэтажные дома, строения с неисправной канализацией или водоводом, типовые объекты, построенные до 1980 года, садовые дома.

Города и районы Челябинской области подготовили список из 25 территорий, которые нуждаются в комплексном развитии. В Челябинске определили 16 таких участков. В этом году реновацию планируют провести в районе заброшенного элеватора в Советском районе, на Копейском шоссе рядом с поселком ЧКПЗ, на Каширинском рынке.