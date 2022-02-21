В Челябинске проверят систему оповещения

На следующей неделе в городе включат сирены и громкоговорители

В Челябинске 2 марта с 10 до 14 часов проведут ежегодную проверку готовности региональной системы оповещения населения с включением электросирен и громкоговорителей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Кроме того, с 10:43 до 10:44 на экранах телевизоров пустят тестовый сигнал с текстовым оповещением. А через домофонную сеть компании «Интерсвязь» запустят проверочное речевое сообщение.

«Единый сигнал „Внимание всем!“ существует для оповещения населения в случае угрозы возникновения или при возникновении чрезвычайной ситуации, крупномасштабной аварии, катастрофы или стихийного бедствия. Сигнал оповещения „Внимание всем!“ подается электрическими сиренами и громкоговорителями, которые установлены на крышах зданий, а также на территории предприятий, расположенных в городах и районах области», — пояснили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Услышав звуки электросирены, включите проводную радиоточку, радиоприемник или телевизор и прослушайте информационное сообщение.