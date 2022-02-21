В Челябинске проверят магазин одежды из-за жалоб на звуковую рекламу



Антимонопольная служба начала разбирательство

Управление федеральной антимонопольной службы по Челябинской области начало проверку жалоб на звуковую рекламу на улице. В жалобе заявители рассказали, что магазин одежды недолгое время завлекает покупателей сообщениями о скидках через мегафон, а потом переезжает на новое место. Рекламу жители заметили на улице Богдана Хмельницкого и улице Молодогвардейцев. Об этом сообщили в пресс-службе УФАС России по Челябинской области.



Челябинское УФАС России приняло в работу заявление и в течении месяца выяснит, нарушает ли магазин рекламное законодательство.

Напомним, распространять аудиорекламу, оборудование для которой располагается на стенах и крышах жилых домов, в Челябинской области запрещено с 25 августа 2021 года.

В декабре 2021 года антимонопольная служба завела первое дело о распространении звуковой рекламы в Челябинске.