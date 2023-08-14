В Челябинске проверки готовности школ к новому учебному году завершат 17 августа

Через инспекцию прошли уже больше половины учреждений

С 7 августа в областном центре проходит проверка и приемка образовательных организаций. Чиновники смотрят, как школы, детсады и учреждения дополнительного образования подготовились к грядущему учебному году. Как сообщил на аппаратном совещании в мэрии замглавы города по социальному развитию Сергей Авдеев, приемка будет завершена уже на этой неделе, к 17 августа.

«В рамках приемки проверяется содержание и эксплуатация зданий, обеспечение антитеррористической защищенности, противопожарная защита и готовность объектов к отопительному сезону. По состоянию на пятницу принято 65% учреждений», — сказал вице-мэр.

По данным городского комитета по делам образования, под проверку попали 384 учреждения: 129 школ, 233 детских сада и 21 учреждение допобразования. Кроме того, в этом году реализуется муниципальная программа, по которой в образовательных организациях проводят ремонт фасадов, крыш, мест общего пользования и систем автоматической пожарной сигнализации. Кое-где заменили окна, обновили инженерные сети и благоустроили прилегающую территорию.

Кстати, недавно стало известно, что во всех школах Челябинской области пройдут учения по обеспечению безопасности. Губернатор Алексей Текслер на прошлой неделе обсудил вопросы антитеррористической защищенности региона. Он призвал усилить разъяснительную работу с населением, чтобы предотвратить попытки вовлечения людей в деструктивную деятельность.