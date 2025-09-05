В Челябинске проверить работу сердца и привиться от гриппа можно прямо на улице

Такую возможность 6 сентября дает фестиваль «Челябинская область — большая семья»

В субботу, 6 сентября, в челябинском «Саду камней» пройдет финальный этап фестиваля «Челябинская область- большая семья». Прямо на улице жители города и ости Челябинска смогут обратиться к представителям 11 министерств и управлений региона, а между делом — проверить здоровье, сообщает Челябинский областной центр медицинской профилактики.

«На площадках Минздрава можно будет измерить уровень сахара и холестерина, артериальное давление и индекс массы тела (ИМТ), сделать спирометрию (оценить функцию внешнего дыхания) и ЭКГ, а также биоимпедансный анализ, который покажет процент жировой и мышечной массы, уровень воды, скорость обмена веществ и другие параметры», — говорят организаторы.

Также на фестивале можно будет пройти экспресс-тестирование на вич и обследование на смокелайзере — этот прибор определяет количества угарного газа в легких.

Консультировать горожан прямо на улице будут терапевт, кардиолог, невролог, дерматолог, а также специалисты Центров здоровья и специалисты по отказу от курения.

На площадке фестиваля будут работать мобильные флюорограф и маммограф.

Желающие смогут привиться от гриппа.

А в зоне мастер-классов врачи расскажут о принципах «здоровой тарелки», помогут собрать правильную аптечку и научат правилам самообследования молочных желез.

«Фестиваль — замечательная возможность пройти необходимые обследования, начать диспансеризацию, а также защититься от гриппа и его осложнений. Приходите всей семьей, чтобы получить полезную информацию, найти ответы на важные вопросы и замечательно провести время», — говорит главный врач Челябинского областного центра медпрофилактики Ольга Агеева.

Фестиваль начнется в 12 часов.