На этой неделе сотрудники управления жилищно-коммунального хозяйства проверили выполнение управляющими компаниями работ по содержанию дворов многоквартирных домов, сообщает пресс-служба администрации Челябинска.
Оказалось, что на 27 из 187 проверенных территорий были нарушения. В основном управляющие компании игнорируют кошение травы и содержание контейнерных площадок в надлежащем состоянии.
Больше всего нарушений выявили на территории ООО «УО «Ремжилзаказчик Советского района»: руководству выдано восемь уведомлений на устранение замечаний. Четыре уведомления направлено руководителю ООО «Ремжилзаказчик Металлургического района». По три получили ООО «ПЖРЭУ Курчатовского района» и ООО «Титан», по два — ООО «Доверие Мирное» и ООО УК «Народная». В адрес ООО УК «Инициатива», ООО УК «Навела», ООО УК «Союз», ООО УК «Авеню» и ООО «Южуралстройсервис» направлено по одному замечанию.
Если компании проигнорируют замечания, управление ЖКХ соберет материалы о нарушениях и направит их Государственной жилищной инспекции.