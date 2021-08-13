В Челябинске проверили работу управляющих компаний по содержанию дворов

Из 187 проверенных территорий на 27 обнаружены нарушения

На этой неделе сотрудники управления жилищно-коммунального хозяйства проверили выполнение управляющими компаниями работ по содержанию дворов многоквартирных домов, сообщает пресс-служба администрации Челябинска.

Оказалось, что на 27 из 187 проверенных территорий были нарушения. В основном управляющие компании игнорируют кошение травы и содержание контейнерных площадок в надлежащем состоянии.





Больше всего нарушений выявили на территории ООО «УО «Ремжилзаказчик Советского района»: руководству выдано восемь уведомлений на устранение замечаний. Четыре уведомления направлено руководителю ООО «Ремжилзаказчик Металлургического района». По три получили ООО «ПЖРЭУ Курчатовского района» и ООО «Титан», по два — ООО «Доверие Мирное» и ООО УК «Народная». В адрес ООО УК «Инициатива», ООО УК «Навела», ООО УК «Союз», ООО УК «Авеню» и ООО «Южуралстройсервис» направлено по одному замечанию.

Если компании проигнорируют замечания, управление ЖКХ соберет материалы о нарушениях и направит их Государственной жилищной инспекции.