/ В Челябинске проверили правильно ли автомобилисты перевозят детей

Мероприятие прошло в рамках профилактической акции «Внимание — дети».

Инспекторы ГИБДД в Челябинске провели мероприятие по контролю за перевозкой детей в транспортных средствах. Мероприятие прошло по всей Челябинской области в рамках профилактической акции «Внимание — дети». Проверка проходила возле образовательных организаций.

Цель мероприятия по контролю за перевозкой детей — профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, снижения тяжести последствий ДТП. Инспекторы не только выявляли нарушения, но и разъясняли правила дорожного движения и применения детских удерживающих устройств. В отношении водителей, нарушивших правила перевозки были вынесены постановления о привлечении их к административной ответственности за нарушения ПДД РФ. — сообщили сайту «Первый областной» в отделении пропаганды БДД ГИБДД Челябинска.

Совместно и сотрудниками ГИБДД в мероприятии приняли участие инспекторы по делам несовершеннолетних отделов полиции УМВД России по городу Челябинску, а также «Родительский патруль» и представители органов образования.