В Челябинской области провели первую операцию с использованием аппарата «Ротарекс». 61-летнему челябинцу грозила потеря ноги, но благодаря новой методике этого удалось избежать. Провели операцию сосудистые хирурги клиники Южно-Уральского государственного медицинского университета.
Доктора отделений сосудистой хирургии клиники ЮУГМУ в основном имеют дело со сложными клиническими случаями. Опыт показывает, что больных с тромботическими осложнениями очень много.
В этот раз 61-летнему челябинцу грозила потеря ноги из-за тромбоза шунта, произошедшего полтора-два месяца назад. В данном случае единственной методикой лечения, позволяющей успешно восстановить кровоснабжение конечности, является использование аппарата «Ротарекс».
«У тромбэктомии, то есть удаления тромбов через разрезы, есть немало технических ограничений. Поэтому использование „Ротарекса“ открывает очень много новых возможностей. Он позволяет полностью эндоваскулярно чистить практически любые сосудистые бассейны от атеросклеротических бляшек и, главное, от тромботических масс. Причем тромб может быть и свежим, и давностью три-шесть месяцев (именно такие „старые“ тромбы представляют собой очень большую проблему для открытой и эндоваскулярной хирургии). Вмешательство малоинвазивное, проводится под местной анестезией, что особенно актуально для соматически тяжелых пациентов с сопутствующими заболеваниями и высоким риском осложнений наркоза», — отмечает заведующий отделением сосудистой хирургии клиники ЮУГМУ, главный сосудистый хирург Челябинской области Алексей Барышников.
Напомним, что с августа этого года в клинике ЮУГМУ начали первыми на Южном Урале выполнять внутрисосудистые операции. Новая для региона методика открывает широкие возможности для спасения нижних конечностей пациентов, которым грозит ампутация.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия Весь спорт Время новостей. Миасс Дикий Урал Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Национальный интерес Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Суперстар Уралым Хорошие песни ЭкоЛогика Юридическая мясорубка Тик-толк Еще... В гостях у Митрофановны Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Идентификация Красный блокнот Кредит недоверия Марафон талантов Медгородок Моя деревня Новый год вот-вот Память народа Политические дебаты Просто бизнес Совет юриста Ток-шоу «Раунд» Уютный дом Южный Урал. Города