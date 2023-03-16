В Челябинске провели семейный марафон для беженцев из Донбасса и с Украины

Ребята научились делать свечи, а мамы прошли психологический тренинг

В Челябинске прошел семейный марафон для беженцев с территории Донбасса и Украины. Дети и родители поучаствовали в спортивных соревнованиях и прошли мастер-класс по изготовлению свечей, сообщили в Союзе женщин Челябинской области.

На дистанции в спортивных соревнованиях к ребятам присоединились дедушки и бабушки. Для женщин провели консультацию о важности морального здоровья. Член правления Союза женщин Челябинской области Ирина Исакова рассказала об эффективном отдыхе и способах защиты от стресса.

Многим детям понравился практический урок по изготовлению свечей.

«На занятии по свечеварению мы рассказали ребятам о семейных традициях. Важно, чтобы дети верили — они своими руками могут создать оберег от всех невзгод», — отметили в пресс-службе Союза женщин.





В завершение семейного марафона отпраздновали день рождения одной из юных участниц, которая вместе с родителями живет в пункте временного пребывания в Челябинске.