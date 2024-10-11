В Челябинске провели переливание крови младенцу, который еще не родился

Мама ребенка была в сознании и наблюдала за манипуляциями врачей

Врачи Областного перинатального центра в Челябинске провели внутриутробное переливание крови младенцу. Без помощи докторов малыш мог погибнуть. В операционной, где проводили уникальную процедуру, находились и наши корреспонденты.

Марина Тарасова ждет третьего малыша. Обе беременности до этой протекали без осложнений. А на этот раз между мамой и крохой возник резус-конфликт — это опасная реакция иммунитета матери с отрицательной группой крови на положительную группу крови ребенка. Медикам пришлось делать переливание. Первую процедуру женщине провели на 21‑й неделе беременности. Сейчас идет 33‑я неделя, переливание повторили.

Манипуляция выполняется под контролем ультразвука.









«Мы ставим женщине на живот датчик и под внимательным присмотром ультразвука вводим иголочку через брюшную полость в полость матки, а дальше — в самый толстый сосуд пуповины и потихоньку вводим туда необходимый объем донорской крови», — рассказал заведующий отделением антенатальных исследований ОПЦ Сергей Шумаков.

Чтобы малыш не нервничал и не двигался, перед переливанием маме дают успокоительную таблетку. Женщина во время процедуры находится в сознании, она может следить за работой врачей и разговаривать с докторами.





«Главное — иметь крепкие нервы, и тогда все будет в порядке», — замечает Марина.

Заготовка крови для процедуры проходит на станции переливания крови и не более чем за сутки. Биоматериал для младенцев берут только у самых надежных и многократно проверенных доноров. За год в ОПЦ поступают около 20—25 пациенток, которым нужно проводить внутриутробное переливание крови. За одну беременность женщине требуется от одной до шести процедур.









«Если в крови ребенка критически низкие показатели гемоглобина, мы можем делать переливания даже через неделю», — говорит врач ультразвуковой диагностики ОПЦ Владимир Матвеев.

В России такие операции проводятся всего в шести городах, в том числе в Новосибирске, Москве, Казани, Челябинске. На Южном Урале внутриутробное переливание крови делают только в ОПЦ.