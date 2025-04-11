В Челябинске провели инструктаж для владельцев аттракционов

Сейчас по области установлены и работают около 300 развлекательных комплексов

Гостехнадзор провел встречу с владельцами развлекательных аттракционов, чтобы предотвратить несчастные случаи, сообщает пресс-служба Минсельхоза Челябинской области.

«Ежегодно в России фиксируют десятки несчастных случаев на аттракционах, в том числе с тяжелыми последствиями. К ЧП приводит отсутствие контроля и нарушения при эксплуатации аттракционов. Мы напомнили предпринимателям про обязательные требования к владельцам аттракционов и правила безопасности», — рассказал начальник управления Гостехнадзора Минсельхоза Челябинской области Дмитрий Сидорченко.

В ходе встречи обсуждались обязательные требования к эксплуатации аттракционов, а также последствия их нарушения — административная и уголовная ответственность.

В 2024 году Минсельхозом были выявлены многочисленные нарушения в работе аттракционов: отсутствие государственной регистрации, эксплуатация без технического освидетельствования, отсутствие необходимой документации и ограждений. Пять индивидуальных предпринимателей оштрафованы на общую сумму 200 тысяч рублей, а одна организация — на 300 тысяч рублей.

На начало 2025 года в Челябинской области зарегистрированы 85 владельцев аттракционов и 296 аттракционов.

В России предусмотрены серьезные штрафы (от 20 до 50 тысяч рублей для ИП и от 100 тысяч до 1 миллиона рублей для организаций) и даже уголовную ответственность (до 10 лет лишения свободы) за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.