В Челябинске провели десятую по счету пересадку сердца

Кардиохирурги ЧОКБ спасли от смерти пожилого сварщика

Кардиохирурги Челябинской областной клинической больницы заменили сердце смертельно больному сварщику из Челябинска. Это десятая операция по трансплантации сердца в истории региона, и она прошла успешно. Подробности — в материале «Первого областного».

Рустаму Галину 61 год. До болезни мужчина работал сварщиком в Ленинском районе города, растил сыновей, а свободное время проводил в огороде. Но в 2018-м после поездки в сад у Рустама случился обширный инфаркт миокарда.

«После инфаркта часть сердечной мышцы утратила способность сокращаться. У пациента прогрессировала сердечная недостаточность. Чтобы улучшить кровоток, через год больному провели стентирование коронарных артерий. Но значительного улучшения не было. Тогда сделали пластику клапана и левого желудочка. И все же заболевание взяло верх»,

— рассказывает заведующий отделением кардиохирургии ЧОКБ Михаил Нуждин.

В последнее время не спасал даже кардиостимулятор. Рустам едва мог ходить, а на операцию по замене сердца его привезли с отеками ног, одышкой и синими от нехватки кислорода губами.

«Операция была сложной. Так как ранее пациент уже перенес несколько операций на сердце, оно было в спайках. Даже выделить сердце было непросто. Донорский орган тоже имел особенности — утолщенные стенки, и его тоже пришлось готовить к пересадке. Операция растянулась на шесть часов. Но когда мы закончили свою работу и увидели гребни на ЭГК, увидели, как разгоняется сердце, выдохнули спокойно. Это был самый напряженный момент операции»,

— говорит врач анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации № 1 ЧОКБ Филипп Гладких.

«Спасибо докторам, спасибо донору, что подарили мне возможность пожить еще какое-то время»,

— замечает Рустам.