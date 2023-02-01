Рустаму Галину 61 год. До болезни мужчина работал сварщиком в Ленинском районе города, растил сыновей, а свободное время проводил в огороде. Но в 2018-м после поездки в сад у Рустама случился обширный инфаркт миокарда.
«После инфаркта часть сердечной мышцы утратила способность сокращаться. У пациента прогрессировала сердечная недостаточность. Чтобы улучшить кровоток, через год больному провели стентирование коронарных артерий. Но значительного улучшения не было. Тогда сделали пластику клапана и левого желудочка. И все же заболевание взяло верх», — рассказывает заведующий отделением кардиохирургии ЧОКБ Михаил Нуждин.
В последнее время не спасал даже кардиостимулятор. Рустам едва мог ходить, а на операцию по замене сердца его привезли с отеками ног, одышкой и синими от нехватки кислорода губами.
«Операция была сложной. Так как ранее пациент уже перенес несколько операций на сердце, оно было в спайках. Даже выделить сердце было непросто. Донорский орган тоже имел особенности — утолщенные стенки, и его тоже пришлось готовить к пересадке. Операция растянулась на шесть часов. Но когда мы закончили свою работу и увидели гребни на ЭГК, увидели, как разгоняется сердце, выдохнули спокойно. Это был самый напряженный момент операции», — говорит врач анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации № 1 ЧОКБ Филипп Гладких.
Операцию провели после новогодних праздников. Около трех недель Рустам Галин провел в стационаре под наблюдением докторов. Пациент признается: дышать стало легче, но в будущее он смотрит с робкой надеждой. Пока не верится, что снова сможет жить как здоровый человек.
«Спасибо докторам, спасибо донору, что подарили мне возможность пожить еще какое-то время», — замечает Рустам.
Чтобы чужое сердце не отторгалось, Рустаму придется до конца жизни сидеть на таблетках — подавлять собственный иммунитет.
Ранее в ЧОКБ жителю Челябинской области поменяли изъеденную паразитами печень.
А хирурги челябинской ГКБ № 5 вырезали пациентке 20-килограммовую опухоль матки. Подробнее мы рассказывали об этом в отдельном материале.