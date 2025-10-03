В Челябинске проведут юбилейный благотворительный вечер «Добрые сердца»

Десятое по счету мероприятие снова объединит неравнодушных людей ради помощи детям

Челябинск готовится к масштабному благотворительному событию. 30 октября в отеле Radisson Blu состоится уже десятый гала-вечер «Добрые сердца», организованный благотворительным фондом «Родная». Мероприятие направлено на поддержку детей с тяжелыми заболеваниями из Челябинской области и Ясиноватой Донецкой Народной Республики. В преддверии благотворительного вечера организаторы провели пресс-конференцию.

По словам президента фонда «Родная» Натальи Басковой, «Добрые сердца» — это главное событие года для ее организации, которое объединяет представителей власти, бизнеса и общественности.

«Мы помогаем детям с заболеваниями крови, ДЦП, тяжелыми травмами, которые они получают при ДТП и в других жизненных обстоятельствах. Не ставим рамок, оказываем поддержку всем, кто в ней нуждается. На вечере одним из героев будет мальчик, который получил травму, попав под газонокосилку»,— отметила руководитель фонда.

Фонд «Родная» помогает детям с 2011 года. За это время поддержку получили более 1,4 тысячи юных южноуральцев. Вечера «Добрые сердца» — это не просто способ сбора средств, но и площадка для объединения неравнодушных людей.

Вера Созыкина, председатель попечительского совета фонда, подчеркнула, что число людей, желающих помогать, с каждым годом растет.

«Мы работаем как с вновь пришедшими благотворителями, так и с постоянными. Они знают, что наш фонд построен на честных, доверительных и чистых отношениях»,— сказала она.

Как стать частью доброго дела? Достаточно обратиться в одну из действующих организаций региона. Они различаются по профилю оказываемой помощи. Фонд «Родная» предлагает взять под опеку конкретную семью.

Благотворительность — это не просто акт милосердия, это возможность изменить жизнь к лучшему. Каждый может стать частью большого доброго дела.