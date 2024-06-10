В Челябинске проведут ревизию всех мемориалов Великой Отечественной

Мэр поручила продумать планы ремонтов на следующий сезон

С 1 июля в Челябинске стартует ремонт мемориала «Солдатам правопорядка», во второй половине лета рабочие начнут реконструкцию памятника «Скорбящим матерям» на Лесном кладбище, об этом сообщил в понедельник, 10 июня, вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов.

Он напомнил, что сейчас продолжаются ремонты «Сказа об Урале» на Привокзальной площади и памятника «Танкистам-добровольцам» на Кировке, они идут в графике.

Глава города Наталья Котова поручила главам районов провести ревизию других мемориалов, посвященных героям Великой Отечественной войны, и при необходимости запланировать их ремонты на будущий год.

«Нужно оценить состояние памятников, запланировать и заказать проекты на следующий год. А в текущем году нужно приложить усилия, чтобы не допускать неприглядного состояния наших памятников, поддерживать максимально, как можем: прополоть траву, прибрать», — акцентировала Наталья Котова.