В Челябинске проведут открытый урок по безопасности на воде

Организаторы проведут различные мастер-классы и эстафету

Жителей Челябинска приглашают принять участие в открытом уроке ОБЖ по безопасному поведению на воде. Урок состоится сегодня, 23 июля, на берегу озера Смолино, сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

В рамках мероприятия участникам покажут технику, которую применяют для спасения на воде, а водолазы поисково-спасательного отряда Челябинской области расскажут о своей работе и покажут элементы ее выполнения. Также для горожан проведут мастер-класс по оказанию первой помощи и самоспасению.

«Дополнительно обсудим общие правила безопасности как на пляже, так и на воде, а также проведем мастер-класс по плаванию. Желающие смогут принять участие в эстафете и занимательной викторине с ценными призами»,— добавили в пресс-службе городской мэрии.

Открытый урок проведут на пляже «Новороссийский», расположенном за домами № 77А—79 на одноименной улице. Начало — в 11:00.