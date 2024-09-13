В Челябинске проведут квест по поиску локаций из загадок

Он пройдет уже в субботу

Ко Дню города в Челябинске проведут игру, объединившую в себе экскурсию, соревнование и квест. Целью участников «Бегущего города» станет поиск городских достопримечательностей, завуалированных загадками на маршруте. Об этом рассказали в управлении культуры города.

Исследователи стартуют в парке Пушкина. Каждый получит свой маршрут с адресами, известными названиями и ориентирами, условными обозначениями и схемами, фотографиями и шарадами. Челябинцам придется примерить роли картографов, криптографов и настоящего Индианы Джонса.

Всего организаторы подготовили пять маршрутов разной сложности: прогулочного «Льва» и его краткую версию «Лев-мини», спортивного «Грифона» для бегунов, «Всадника» для велосипедистов и хард-левел «Сфинкс» для истинных знатоков города.

Участие бесплатно, но нужно подать заявку. Подробности — на официальном сайте и в соцсетях управления культуры.