В Челябинске провалился грунт на улице Новороссийской

Там обрушился канализационный коллектор

В Ленинском районе Челябинска образовался провал. Земля вместе с асфальтом обвалилась на улице Новороссийской, напротив набережной озера Смолино.

Как сообщили в мэрии, вблизи магазина по продаже воды обрушился канализационный коллектор диаметром 1200 мм. Сейчас место огорожено, опора электроснабжения в зоне провала демонтирована.

«В данный момент ведется работа по определению подрядчика для устранения повреждения в кратчайшие сроки», — сообщили в администрации города.

Ситуация находится на контроле управления ЖКХ.