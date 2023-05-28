В Челябинске протестировали ловушку для троллейбусов с автономным ходом

Зачем она нужна новому транспорту

В Челябинске протестировали ловушку для штанг нового троллейбуса «Синара 6254» с увеличенным автономным ходом. Как сообщили 28 мая в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», когда троллейбус будет возвращаться под контактную сеть, такие ловушки будут улавливать токоприемники и направлять их на провода.

Новые троллейбусы смогут преодолевать без контактной сети до 20 километров, а значит, смогут ездить по таким маршрутам, где нет сети. Когда же они будут возвращаться под контактную сеть, водитель с помощью специальной кнопки будет поднимать токоприемники, а ловушки будут улавливать их и направлять на провода. Как отметили в учреждении, это сэкономит время пассажиров.

Всего в Челябинске планируется четыре маршрута, по которым будет установлено 6 ловушек.

Ранее журналист ИА «Первое областное» стал одним из первых пассажиров, прокатившихся на новом троллейбусе. Более подробно о плюсах транспорта и о том, сколько всего будет в городе ярких троллейбусов, читайте в нашем подробном материале.