В Челябинске простятся с ветераном государственного института культуры Александрой Анисимовой

Ректорат сообщил о смерти преподавателя

Сегодня Челябинский государственный институт культуры с прискорбием сообщил: ушла из жизни доцент кафедры философии, ветеран института Александра Николаевна Анисимова. Сотрудники института выражают соболезнования родным и близким умершей.



Прощание состоится в пятницу, 29 января, в 11 часов в часовне около траурного зала 1-й городской больницы по улице Воровского, 16А.