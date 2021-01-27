Сегодня Челябинский государственный институт культуры с прискорбием сообщил: ушла из жизни доцент кафедры философии, ветеран института Александра Николаевна Анисимова. Сотрудники  института выражают соболезнования родным и близким умершей.

Прощание состоится в пятницу, 29 января, в 11 часов в часовне около траурного зала 1-й городской больницы по улице Воровского, 16А.