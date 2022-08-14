В Челябинске простятся с погибшим в ДТП в Турции фотографом

Туроператор взял на себя расходы по транспортировке Евгения Токарева на родину

Сегодня, 14 августа, в Челябинске простятся с фотографом Евгением Токаревым, который погиб в ДТП в Турции 9 августа. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил его друг, турагент Иван Шмелев.

«Наш Женя в Челябинске. Прощание будет 14 августа в 14:00 в Свято-Симеоновском соборе на Кыштымской»,— написал он на своей странице.

Также Иван Шмелев поблагодарил всех, кто переводил деньги для оказания помощи семье погибшего в организации похорон и других процедур. Журналисту ИА «Первое областное» он сообщил, что туроператор взял на себя все расходы по транспортировке Евгения Токарева на родину. Страховая компания, по его словам, произошедшее страховым случаем не признала.



Напомним, трагедия произошла по дороге в аэропорт неподалеку от курортного города Кемер. Как рассказала журналисту ИА «Первое областное» вдова фотографа Анастасия Энгель, Евгений вышел из машины на проезжую часть, не заметив, что там движется другой автомобиль, под колесами которого и оказался челябинский фотограф. С тяжелой черепно-мозговой травмой его отправили в больницу, сделали операцию, однако спустя несколько часов он скончался.