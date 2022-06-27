В Челябинске простятся с погибшим на Украине морпехом

Гвардии матрос Олег Кузнецов попал под обстрел

Сегодня, 27 июня, в челябинской городской больнице № 3 состоится прощание с гвардии матросом Олегом Кузнецовым, погибшим в ходе специальной военной операции на Украине. Гибель военнослужащего подтвердили ИА «Первое областное» его друзья.

По словам знавших Олега Кузнецова лично, он погиб еще несколько месяцев назад — ориентировочно в марте. Один из друзей уточнил, что произошло это во время обстрела. Других подробностей об обстоятельствах гибели челябинца узнать не удалось.

Олег Кузнецов служил по контракту в 336-й отдельной гвардейской бригаде морской пехоты Балтийского флота.

Церемония прощания с матросом состоится в 14:00 в морге ГКБ № 3.

Редакция ИА «Первое областное» выражает соболезнования родным и близким погибшего.