В Челябинске прошло торжественное построение в честь Дня Победы

По площади прошли личный состав челябинского гарнизона и военная техника разных лет

В День Победы, 9 мая, на площади Революции в Челябинске состоялось торжественное построение войск гарнизона. Чеканя шаг, курсанты Челябинского филиала Военно-воздушной академии вынесли Знамя Победы и государственный флаг Российской Федерации. Губернатор Алексей Текслер поздравил южноуральцев с праздником, затем по площади прошла военная техника разных лет, а после выступили творческие коллективы, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Знамя Победы является государственной реликвией нашей страны. В годы войны Челябинская область стала крупным военно-промышленным центром, день за днем здесь росло производство боевой техники и продукции, необходимой фронту. Главный символ победы над фашизмом в Великой Отечественной войне пронесли отличники-курсанты Военно-воздушной академии. После этого начальник челябинского гарнизона поздравил с 78-ой годовщиной Великой Победы ветеранов, кадетов, воспитанников детских корпусов, юнармейцев, гвардейцев, штурманов, правоохранителей и спасателей. Торжественная часть продолжилась выступлением губернатора Алексея Текслера.





«Уважаемые офицеры, генералы, солдаты и курсанты, дорогие ветераны, уважаемые земляки! Поздравляю вас с Днем Победы! Это великий праздник для всех нас, это символ непобедимости, сплоченности и духовной мощи нашего народа, его беспримерного ратного и трудового подвига. Память о героях-победителях объединяет всех россиян. В наши дни мы особенно глубоко понимаем, как важно сохранять и передавать потомкам правду о Великой Отечественной войне», — сказал глава региона.

По его словам, сегодня на Западе настойчиво пытаются вычеркнуть ведущую роль нашей страны в победе над фашизмом. Мы стали свидетелями варварского уничтожения воинских памятников и мемориалов в странах, которые жизнью миллионов солдат освобождала советская армия. Идейные наследники поверженного нацизма вновь подняли голову, и наш долг — дать отпор этим планам, не допустить возрождения фашизма. Это главная задача специальной военной операции, которую ведет Россия.

«Наши бойцы, южноуральцы, как их деды и прадеды, сражаются за освобождение исторических российских земель. Среди участников специальной военной операции есть и гражданские специалисты: медики, строители и волонтеры, которые прибыли в новые регионы по зову сердца. Мы гордимся нашими воинами — прямыми наследниками поколения победителей. Низкий поклон родителям, учителям и наставникам за воспитание мужественных и отважных сыновей и дочерей. Вечная память всем героям, павшим смертью храбрых в боях за Родину. Их подвиг бессмертен!», — продолжил губернатор.

Алексей Текслер, добавил, что сегодня нас пытаются запугать и ослабить: враг устраивает теракты, ведет информационную войну. Но никому не удастся сломить нашу волю и решимость, мы верим и знаем, что победа вновь будет за нами. Залогом тому — нерушимость и единство армии и народа. Сегодня Челябинская область помогает Вооруженным Силам, делает все для скорейшей победы. Все южноуральцы независимо от рода занятий сплотились перед лицом новых задач. Наши оборонные предприятия работают с повышенной нагрузкой, четко выполняют планы по гособоронзаказу. Как и в годы Великой Отечественной войны лозунг «Тыл — фронту» актуален вновь. Это народное единение дает нам силы противостоять любым угрозам.

«Уважаемые южноуральцы! В этот день, 9 мая 1943 года, ровно за два года до Победы, с площади Главпочтамта уходили на фронт бойцы Уральского добровольческого танкового корпуса. В состав бригады вошли жители разных городов и сел Челябинской области. Сто тысяч человек подписали народный наказ бойцам и командирам корпуса: бесстрашно бить врага и вернуться домой с победой. Они, как и все фронтовики и труженики тыла, наказ выполнили. Будем вечно помнить их подвиг, сохраним живую связь поколений. Дорогие земляки! Слава российской армии! Слава Челябинской области! Слава России! С Днем Великой Победы!», — резюмировал Алексей Текслер.

Гарнизон торжественно прошел по площади, а после них выехала колонна автобронетанковой техники времен Великой Отечественной войны и послевоенного периода. В авангарде находился легендарный Т-34, за ним двигался тяжелый танк ИС-3, а после появилась самоходка ИСУ-152, срывавшая целые орудийные башни и надежно пробивавшая броню гитлеровских «Тигров» «Пантер». Кроме того, в построении участвовали не менее легендарные «Катюши», «полуторки» и вездеходные ГАЗ-67. Прошла по площади и современная техника, в том числе наши «Уралы».

Завершилось мероприятие творческими выступлениями южноуральских коллективов, которые исполнили песни военных лет и другие произведения, посвященные памяти героев Великой Отечественной войны.