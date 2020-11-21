В Челябинске прошло совещание по вопросам сохранения городского бора

Участники обсудили различные вопросы, включая проект застройки и охранные зоны бора.

Накануне в Законодательном собрании Челябинской области состоялось совещание по обсуждению вопросов, связанных с состоянием Челябинского бора, являющегося памятником природы. Представители регионального Минстроя, администрации Челябинска, Общественной палаты Российской Федерации и городской общественности обсудили границы бора, его охранные зоны, проект застройки, а также вопрос о необходимости исследований состояния реликтового бора. Отметим, первым вопрос об исследовании поднял заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по экологии и окружающей среды Олег Дубровин.

«Нельзя забывать о том, что в настоящее время нет актуальных и полноценных исследований состояния городского бора. Существующие исследования 2017 года — это только малая часть единого документа, который должен лечь в основу комплексной программы. Нужна команда специалистов, в которую войдут Вера Викторовна Меркер, Борис Викторович Красуцкий и другие эксперты — биологи и экологи»,— считает Олег Дубровин.

По мнению Веры Меркер, директора ботанического сада ЧелГУ, кандидата биологических наук, в первую очередь необходимо провести исследование на определение количественных данных рекреационной нагрузки на бор, поскольку ранние исследования показывали лишь факторы негативного антропогенного влияния на бор и были высказаны опасения по поводу их влияния. Но, по её мнению, разные участки одного и того же лесного массива могут различаться уровнем рекреационной опасности, поэтому эта опасность должна быть выявлена и показана.

«Считаю, что необходима программа экологического мониторинга, проведение этого мониторинга и затем, исходя из подтвержденного исследованиями экологического состояния этой лесной экосистемы, разработка направлений и мероприятий, касающихся охраны, содержания и использования особо охраняемых природных территорий»,— сказала Вера Меркер.

Также директор ботанического сада ЧелГУ отметила, что согласна с позицией Олега Дубровина, который считает, что сначала нужно провести исследования, и только потом разрабатывать программу сохранения и развития бора.

«Говоря о законности или незаконности проведения застройщиком запланированных работ, хочу заметить, что речь идет о генетической территории бора. Вы имеете дело с живыми деревьями, у которых настолько преклонный возраст, что вы не сможете их пересадить. Реликтовые сосны ни в коем случае нельзя трогать!»— добавила Вера Меркер.

По окончании совещания Олег Дубровин отметил, что вопрос о необходимости спасать бор назревал уже давно, но сейчас необходимо тщательно продумывать каждое решение и не предпринимать скоропалительных действий. Сама программа по восстановлению бора должна опираться на федеральный и мировой опыт и содержать в себе самые разные параметры для более детального изучения.