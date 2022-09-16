В Челябинске прошло награждение победителей первой Народной премии

Событие посетил губернатор региона Алексей Текслер

Вечером, 16 сентября, в Театре оперы и балета м. Глинки прошло награждение победителей первой Народной премии. В церемонии участвовали местные компании и представители малого бизнеса. Лучших выбирали жители города в онлайн голосовании, сообщается на официальном сайте премии.



Ведущим церемонии стал российский шоумен Дмитрий Нагиев, а хедлайнером вечера — певица Елка.

Среди награждаемых - супермаркеты, салоны красоты, клиники, жилые комплексы, фитнес-клубы, ТРК, образовательные и языковые центры, а также рестораны и кофейни. Для каждого вида бизнеса — своя номинация.

Отдельно выделили номинацию «Сделано на Южном Урале». Здесь победил Международный институт дизайна и сервиса (МИДиС). Вручил премию лично губернатор области Алексей Текслер.

«Общественное признание — это то, что по настоящему мотивирует. Очень важно, чтобы мы в народном формате отмечали лучших. При этом победили здесь все. Ведь каждая компания во время голосования работала еще лучше, чем обычно»,— отметил губернатор Челябинской области.

Губернатор на сцене передал руководителям МИДиСа награду и поздравил с победой.