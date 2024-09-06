В Челябинске прошло финальное шоу конкурса «Рожденная побеждать»

В нем приняли участие 12 женщин из разных регионов России и других стран

В Челябинске прошло финальное шоу конкурса красоты и таланта «Рожденная побеждать». 12 женщин из разных регионов России и других стран показали номера, которые отражают их жизненное кредо. Участниц поприветствовала учредитель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 Ирина Текслер.



В конкурсе участвовали женщины с нарушением опорно-двигательного аппарата. Перед началом они показали зрителям трогательное выступление.

«Спасибо за удивительный пролог. Вы сразу нас погрузили в мир женской красоты. Стало понятно, что женщина рождена побеждать, жить, творить, созидать», — сказала Ирина Текслер.

Отметим, что в конкурсе нет одной победительницы. Каждая участница получает свой титул «Королевы» в соответствующей ей номинации.