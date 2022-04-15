В Челябинске прошли крупные учения для пожарных

Спасатели готовятся к сезону природных ЧС

В Челябинской области прошли командные учения по ликвидации природных пожаров. Спецслужбы отрабатывали оперативный обмен информацией о возгораниях, проверяли надежность техники, а спасатели совершенствовали приемы тушения огня и защиты населения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.



Проходили учения возле поселка Морозовка в Брединском районе. Здесь, в полевых условиях, задействовали 35 единиц пожарной техники и 120 спасателей.





Как отметили в ведомстве, сотрудники пожарной охраны региона хорошо подготовлены к пожароопасному сезону и смогут обеспечить безопасность жителей области.

Напомним, сегодня было объявлено о планах возобновить выпуск пожарных машин в Миассе.