В Челябинске прошла ярмарка вакансий для студентов‑медиков

За молодыми кадрами приехали рекрутеры 70 клиник

В пятницу, 12 апреля, в Челябинске прошла ежегодная ярмарка вакансий для старшекурсников, ординаторов и выпускников ЮУГМУ. На мероприятие собрались представители более 70 медицинских организаций из разных городов и небольших поселков Челябинской области, сообщает пресс-служба вуза.

Сегодня больницы и местные власти создают максимально комфортные условия работы для молодых: предлагают достойную зарплату и подъемные выплаты, служебное жилье, поддержку наставников, а также целевое обучение в ординатуре за счет медучреждения.

«В нашей больнице организована система наставничества: мы берем молодежь в свою большую семью, настраиваем на рабочий лад и сопровождаем до приобретения хорошего профессионального опыта», — говорит главный врач челябинской ГКБ № 1 Дмитрий Тарасов.

На ярмарке студенты напрямую пообщались с будущими работодателями, узнали об актуальных вакансиях и мерах поддержки молодых специалистов.