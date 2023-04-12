В Челябинске прошла ярмарка вакансий для молодых врачей

Работодатели со всей области лично приехали в областной центр за новыми кадрами

В среду, 12 апреля, Южно-Уральский государственный медицинский университет провел ярмарку вакансий для своих студентов. Будущие врачи могли присмотреть себе место работы и узнать, какую поддержку начинающим медикам предлагают разные работодатели, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

«Для руководителей медучреждений это прекрасная возможность привлечь в свою команду новых энергичных и целеустремленных специалистов, готовых совершенствовать знания и помогать людям»,

— пояснила на открытии ярмарки первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

«Многие из вас поступят в ординатуру. Им повезет, но повезет ещё больше тем, кто не поступит в ординатуру, а придет работать в первичное звено. Вы пройдете настоящую школу, которая будет востребована всю вашу дальнейшую деятельность. Закончить вуз — не значит стать врачом. Стать врачом — это быть неравнодушным, грамотным и опытным. Стать врачом — это взять эту профессию и сделать ее своей жизнью»,

— обратилась к участникам ярмарки главный врач челябинской ГКБ № 11 Наталья Горлова.

«В нашей областной больнице нужны и хирурги, и педиатры, и травматологии, и узкие специалисты. Потребность такая, потому что мы динамично развивающееся лечебное учреждение. Кроме того, у нас очень большая база диагностического оборудования, биохимическая лаборатория — вся вот эта махина должна обеспечиваться компетентными специалистами начиная с хирургов и терапевтов, заканчивая эндокринологами, неврологами, окулистами и так далее»,

— добавил и. о. главного врача Областной больницы города Троицка Алексей Панасенко.

В этом году в мероприятии приняли участие 57 медицинских организаций из разных уголков региона — от крупных городов до небольших поселений. Каждая — со своими предложениями и потребностями.Руководитель больницы заметила, что сейчас для молодых специалистов созданы все условия: достойная заработная плата, доплаты, наставничество опытных коллег, целевое обучение в ординатуре за счет медучреждения, а также участие в съездах и конференциях.