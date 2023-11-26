В Челябинске прошла встреча в поддержку мам и жен бойцов СВО

В будущем подобные мероприятия будут проходить регулярно

25 ноября, накануне Дня матери, Госфонд «Защитники Отечества» вместе с первым замгубернатора Челябинской области Ириной Гехт провели встречу с мамами и женами военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции. Женщины не только отлично провели время, но и поработали с врачами и психологами. Как сообщила в своем телеграм-канале Ирина Гехт, такие встречи сделают регулярными.

«На встречу приехали почти 70 женщин из разных районов области, некоторые с детками. Ребята с удовольствием играли в детских комнатах, а мы работали в группах с психологами, рисовали на воде и песке, делали коллажи. Сначала женщины осторожно подходили ко всем активностям, но вскоре стали охотно участвовать во всем, а потом, буквально светясь от радости, делали прически и макияж»,— написала первый замгубернатора региона.

После всех активностей для женщин устроили чаепитие. На нем договорились, что подобные встречи будут организовывать чаще, так как существует потребность в таком общении. Кроме того, был создан чат, в котором жены и мамы бойцов СВО будут поддерживать друг друга.