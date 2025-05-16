Сегодня, 16 мая, в Законодательном собрании Челябинской области состоялась итоговая конференция «БудьВТеме», передает журналист ИА «Первое областное».
Российских женщин мотивирует на проявление социальной активности сама страна, ее история и обстановка сегодня.
«Женщины всегда были на передовой, помогая стране встать на ноги, сплотиться и поддерживая бойцов, как 80 лет назад во время Великой Отечественной войны, так и сегодня. Они помогают фронту и ребятам на передовой, а в тылу трудятся, чтобы обеспечить бойцов всем необходимым и поддержать их семьи. Женское предпринимательство вносит большой вклад в экономику страны», — сказала участник конференции, общественный деятель Ирина Текслер.
Во время пандемии коронавируса Союз женщин России выступил региональным оператором помощи. Через него привлекались инвестиции, доставлялись средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства, шприцы и маски в больницы и на предприятия.
Сегодня, во время специальной военной операции, Союз женщин России сплотился и объединил вокруг себя большое количество женщин, которые плетут сети, шьют специальные пояса и разгрузки, собирают деньги на гуманитарную помощь.
И челябинское отделение принимает активное участие во всех инициативах.
В конференции приняли участие председатель Союза женщин Челябинской области Наталья Баскова, заместитель председателя правительства региона Маргарита Павлова, министр социальных отношений Наталья Лугачева.
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