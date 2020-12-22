В Челябинске прошла елка для талантливых школьников

По традиции мэр города Наталья Котова поздравила лучших выпускников начальной школы

Накануне в Челябинске прошло мероприятие для выпускников начальных классов, отличившихся в определенных областях в своем районе и городе в целом. Мероприятие прошло во Дворце пионеров имени Крупской. Юные таланты поздравила глава Челябинска Наталья Котова, а также председатель Комитета по делам образования Светлана Портье.

В этом году на елку были приглашены 230 четвероклассников, которые отличились среди своих сверстников в спорте, творчестве и учебе. Наталья Котова отметила, что этот праздник — многолетняя традиция, и поздравила ребят с их первыми победами.

«Каждый из вас достиг серьезных успехов в разных областях. И это действительно здорово, что у вас уже есть любимое дело, где вы являетесь лидерами города! Знайте, что мы гордимся вами, радуемся вместе с вами и точно знаем, что впереди у вас еще много нового и интересного. Будьте здоровы, хорошо учитесь и обязательно отдыхайте. Сегодня этот праздник в вашу честь! С новым годом!»— поздравила мэр.

После официальной части мероприятия началось самое интересное: артисты Дворца пионеров показали школьникам интересный и красочный мюзикл «12 месяцев» по сказке Самуила Маршака. А затем ребята получили сладкие подарки.

По данным пресс-службы администрации Челябинска, мероприятие прошло с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований, за порядком следили сотрудники полиции.