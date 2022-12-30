В Челябинске прошла елка для детей погибших сотрудников полиции

Ребята посмотрели представление и получили подарки

Почти 400 челябинских мальчишек и девчонок посмотрели новогоднюю сказку и получили новогодние подарки на празднике, организованном областным ГУ МВД для детей сотрудников полиции, погибших при выполнении служебных обязанностей, сообщили в пресс-службе управления.

Перед началом праздничного спектакля в Театре драмы им. Наума Орлова с наступающим Новым годом детей и взрослых поздравил начальник главного управления Михаил Скоков.

«Каждый из вас надеется и мечтает, что в новом году произойдут новые события, которые сделают жизнь лучше и радостнее. Я уверен, что именно так и будет. Искренне желаю вам в новом году счастья, добра, благополучия и, конечно, мирного неба над головой, радости и всего самого хорошего и светлого в этом мире!» — сказал он.

После представления юных челябинцев ждали небольшой концерт, подготовленный солистами детского ансамбля культурного центра ГУ МВД области, и вручение подарков.