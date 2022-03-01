В Челябинске прошла благотворительная фотовыставка «Дети — цветы жизни»

Цель выставки — привлечь внимание общественности к проблеме адаптации детей с ограниченными возможностями

1 марта 2022 года в Челябинске прошла благотворительная фотовыставка «Дети — цветы жизни». Цель выставки — привлечь внимание общественности к проблеме адаптации детей с ограниченными возможностями. Организовали выставку Кинопродюсерский центр Феникс Синема из Челябинска и московский Фонд «Женщины России».



В рамках выставки прошел сбор денежных средств в пользу челябинского Фонда реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями «Лапа надежды». Этот реабилитационный центр занимается развитием или восстановлением социальных, коммуникативных, двигательных навыков, а также укреплением физического и психического здоровья детей и подростков, имеющих ограниченные возможности здоровья.





«Наш Фонд поддерживает деятельность, которую ведет реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями „Лапа надежды“. Мы живем для детей и ради детей. Ради них мы делаем благие дела. Дети, с которыми работает реабилитационный центр, имеют право на самореализацию, они имеют право на собственное счастье. И если они будут счастливы — будут счастливы и их родители», — рассказала Юлия Школенко.

Задачами Фонда «Женщины России» являются популяризация человеческих ценностей: материнства, семьи, родственных отношений и здоровья. Фонд пропагандирует традиции любви и уважения, идеи социальной ответственности и гуманизма, милосердия и благотворительности.





На открытие благотворительной выставки руководитель реабилитационного центра «Лапа надежды» Александра Сытина пришла в окружении своих подопечных — детей, принявших участие в фотопроекте.

«На всех своих мероприятиях мы стараемся донести мысль о том, что дети, которых мы представляем, наравне с обычными детьми, нуждаются в любви и поддержке общества. Цель данной выставки — показать внутренний мир этих детей, дать им возможность пообщаться с гостями выставки. Мы стараемся создать доступную среду для реализации их желаний», — поделилась целями выставки Александра Сытина.

В церемонии открытия благотворительной выставки приняли участие вице-президент Фонда «Женщины России» Регина Райнис и руководитель экономического развития Фонда «Женщины России» Алеся Пантелеева.





Почетными гостями выставки стали Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова, министр экономического развития Наталья Лугачева и депутат Законодательного собрания региона Игорь Егоров.

Автор: Дмитрий Сопильняк