В Челябинске прошла выставка спасательной техники

Посмотреть на спецавтомобили и пообщаться со спасателями пришли сотни горожан, в том числе Ирина Текслер с сыном

Сегодня, 9 апреля, на площади Революции в Челябинске прошло мероприятие «День защиты людей», посвященное спасателям. Жители и гости города увидели парад спецтехники, а также имели возможность пройти ускоренный курс спасателя, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

«Жители и гости Челябинска с большим интересом рассматривали боевую технику, задавали вопросы. Все желающие смогли примерить настоящую боевую одежду пожарного и попробовать свои силы в применении дыхательного аппарата, предназначенного для работы в непригодной для дыхания среде. Горожанам не только рассказали о службе в МЧС, но и провели ликбез по безопасности»,— рассказали в пресс-службе ведомства.

Помимо пожарных автомобилей челябинцы увидели машины и спецтехнику поисково-спасательной службы, медицины катастроф, областной станции переливания крови и многих других.

Мероприятие посетила общественный деятель Ирина Текслер вместе с сыном Мишей. Они также пообщались с пожарными и другими спасателями, а также осмотрели технику.



Мероприятие, целью которого является обратить внимание общества на важность помощи друг другу в любой ситуации, прошло в этом году впервые. Организаторы планируют сделать его ежегодным.