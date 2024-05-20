В Челябинске прошел всероссийский Герасимовский конкурс школьного кино

Среди победителей серия роликов о героях-молодогвардейцах, чьи имена увековечены в названиях челябинских улиц

В Челябинске подвели итоги всероссийского Герасимовского конкурса школьного кино «В начале славных дел — 2024». На победу в семи номинациях претендовали 444 ленты и журналистских материала. Все они сделаны юными кинематографистами и детскими студиями из разных уголков России и стран Ближнего Зарубежья, сообщают организаторы конкурса.

Жюри определило 14 победителей. Среди них патриотичная серия видеоработ «Учу историю по улицам своим» о героях-молодогвардейцах, чьи имена увековечены в названиях челябинских улиц. Небольшие ролики сняли школьники из студии «Доброе кино». Один из призов в номинации «Журналистика» вручала заместитель генерального директора по телевизионному вещанию «ОТВ» Оксана Шевченко.

Победители получили авторскую статуэтку киноконкурса, диплом и сертификаты в магазины техники для приобретения специализированного оборудования для видео- и фотосъемки.

«Участвуя в таких конкурсах, дети сами выбирают те или иные темы и социальные направления, выражая свое мнение. Это способ реализовать право ребенка на то, чтобы быть услышанным», — подчеркнула значимость конкурса уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова.

Всероссийский Герасимовский конкурс школьного кино «В начале славных дел — 2024» был организован творческим союзом «В Движении» и Челябинским областным киноцентром имени Сергея Герасимова и реализуется при финансовой поддержке гранта президента РФ.

Ранее стало известно, что Герасимовский киноконкурс для школьников стал международным, а участники конкурса побывали на экскурсии в музее Сергея Герасимова в селе Кундравы.

