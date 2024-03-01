В Челябинске прошел турнир по боулингу в помощь онкобольным детям

Участники встречи собрали 133 тысячи рублей на дорогостоящую диагностику

Команды разных челябинских предприятий приняли участие в благотворительном турнире по боулингу «Назад в 90-е», чтобы поддержать детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями, сообщает пресс-служба благотворительного движения «Искорка Фонд».

Турнир прошел в атмосфере 90-х годов. Фоном звучали музыкальные хиты прошлых лет, была возможность вспомнить игры и вкусности, которые были некогда популярны.

Победителями турнира стала команда «Ребята с нашего двора», ее костяк составляют представители медицинского профсоюза. На втором месте команда «Размеренная стильная тусовка» — представители Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний в Челябинской области. На третьем месте — команда «Челябинский метеорит» — компания инициативных людей.

Челябинцы собрали 133 981 рубль, деньги будут направлены на проект «Диагностика» для ребят, проходящих лечение в отделении онкогематологии Челябинской областной детской клинической больницы.