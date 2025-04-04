В Челябинске прошел трехдневный интенсив по профилактике социального сиротства

Специалисты разных ведомств работают над проектом «Вызов»

В Челябинске прошел трехдневный интенсив проекта «Вызов». Это первый этап курсов повышения квалификации «Профилактика социального сиротства: семьесберегающий подход». Участниками интенсива стали 25 человек: работники системы образования, здравоохранения и соцзащиты. Специалисты искали пути помощи детям, которых по разным причинам забрали из семьи.

Проект «Вызов» реализует институт уполномоченного по правам ребенка по поручению Президента РФ Владимира Путина. Выбрано 14 регионов, в числе которых Челябинская область. Основная задача — внедрить семьесберегающий подход в работу органов системы профилактики и сократить число детей в учреждениях на 25%, чтобы ребята жили приоритетно в родной семье.

Челябинский областной центр «Семья» определен образовательным партнером проекта. В течение 2025 и 2026 годов будет организован ряд тренингов, семинаров, методических совещаний, курсов повышения квалификации для руководителей и специалистов органов системы профилактики.

«Работа с семьей всегда носит межведомственный характер — один в поле не воин. Сегодня мы обучаем весь межвед в муниципалитетах единым подходам к работе с детьми», — рассказала директор Челябинского областного центра социальной защиты «Семья» Мария Кузнецова.

Главная цель проекта — сократить число детей, живущих в приютах и детских центрах. И создать им условия для благополучной жизни в кровной семье.

«Мы должны сохранить семью, сохранить в ней ребенка. И только в редких случаях — помещать его в государственное учреждение», — говорит заведующая отделением помощи семье и детям в Нагайбакском районе Татьяна Ишметьева.

На этой неделе также прошел очередной консилиум разных ведомств, где разбирали сложные ситуации в семьях. Заседание провела уполномоченный по правам ребенка Евгения Майорова.

«Межведомственный консилиум в очередной раз показал свою эффективность. Одну семью мы сегодня сняли с наблюдения, так как ребенок возвращается к маме. Специалисты выстроили маршрут помощи матери. Вместе с проектом „Вызов“ она прошла долгий путь исправления: лечение в наркологической больнице, медицинскую и социальную реабилитацию и теперь ведет другой образ жизни. В итоге мы подготовили документы на возвращение ребенка в семью», — говорит куратор проекта Вероника Ливончик.