В Челябинске прошел торжественный парад в честь Дня Победы

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Сегодня, 9 мая, на главной площади Челябинска прошел торжественный парад, посвященный Дню Победы. В нем приняли участие около двух тысяч военнослужащих городского гарнизона. По площади Революции также прошел парад исторической и современной боевой техники, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Торжественным маршем на площади Революции прошли курсанты, солдаты и офицеры шагольской авиабазы, ЧВВАКУШ, автобронетанкового учебного центра, других силовых структур: ГУ МВД по Челябинской области, Росгвардии, ГУФСИН, ФСБ, УФССП.

Традиционно особой «фишкой» челябинского Парада Победы стало прохождение исторической боевой техники. Как всегда, колонну возглавил Т-34-85, за ним проследовал тяжелый танк ИС-3, самоходная артиллерийская установка ИСУ-152, прозванная солдатами ВОВ «Зверобоем», гвардейская минометная установка БМ-13 «Катюша» на базе «Урал-АА», а также легендарные американские «Виллисы», мотоциклы и автомобили времен ВОВ.

На парад в Челябинске вышло около 40 единиц техники времен Великой Отечественной войны, в том числе танки Т-34 и ИС-3, самоходно-артиллерийская установка ИСУ-152. После этого на площади Революции будет развернута выставка техники.

На смену исторической технике на площади Революции вышла техника современная. По центру Челябинска прошли БТР-80, поисковые эвакуационные машины ПММ авиационного командования Центрального военного округа, предназначенные для поиска и спасения вернувшихся с орбиты космонавтов, а также МТ-ЛБ (малый тягач легко бронированный). Пограничное управление ФСБ по Челябинской области продемонстрировало свой комплекс БПЛА «Орлан». В небе над центром Челябинска пролетели также два самолета регионального отделения ДОСААФ России.

«Уважаемые южноуральцы! Дорогие ветераны! Поздравляю вас с Днем Победы! В этом священном празднике воплотились гордость за нашу Родину, небывалое мужество миллионов соотечественников и скорбь о людских потерях, которая будет вечно жить в наших сердцах», — выступил с приветственным словом Алексей Текслер.

Напомним, что в 13:00 на площади перед главным корпусом ЮУрГУ впервые за два года стартует шествие «Бессмертного полка», в котором могут принять участие все желающие.