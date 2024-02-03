В Челябинске прошел спортивный мастер-класс для победивших рак ребятишек

Детей учили кататься на лыжах и сноубордах

В Челябинске на базе челябинской спортшколы № 5 по лыжным видам спорта прошел мастер-класс для детей, победивших онкологическое заболевание. Мероприятие организовали сотрудники министерства общественной безопасности, Федерация сноуборда Челябинской области и городское управление по физической культуре и спорту, сообщили ИА «Первое областное» в благотворительном движении «Искорка Фонд».

«На мастер-класс пригласили 12 ребят, которые уже закончили лечение. Все они впервые прокатились с небольшого склона и получили массу положительных эмоций. Мы хотим, чтобы эти ребята показали тем, кто еще лечится, что детский рак излечим, а после болезни можно жить яркой, активной жизнью», — говорит директор БД «Искорка Фонд» Татьяна Сачко.

Например, Роберт Саримов победил нейробластому правого надпочечника. После двух лет лечения и жестких ограничений парень старается жить полной жизнью: летом — велопрогулки и лыжероллеры, а зимой — лыжи.

«Когда сын заболел, я четыре года не каталась на лыжах, поэтому сегодня мы с удовольствием прокатилась с ним вместе. Болезнь позади, и теперь мы можем выдохнуть, радоваться жизни и заниматься спортом», — говорит мама парня Эльвира Саримова.

Ранее сотрудники министерства общественной безопасности приняли участие в эстафете «Коробка Храбрости» и на личные средства купили игрушки для детей, которые находятся на длительном лечении в онкоцентре.