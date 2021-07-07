В Челябинске прошел съезд ведущих онкологов России

В столицу Южного Урала съехались лечащие доктора и специалисты в области диагностики

В Челябинске прошел съезд врачей-онкологов и специалистов-диагностов со всей России, сообщает правительство Челябинской области.

По подсчетам организаторов мероприятия ГБУЗ «Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины» и ЧООО «Ассоциация врачей онкологического профиля», профессиональный форум очно посетили 300 врачей. Также было зафиксировано 10 568 онлайн-подключений к мероприятию по видеосвязи.

«На форуме параллельно работали семь секций, это уровень хорошего федерального съезда. А количество подключившихся онлайн убедительно говорит о высоком уровне докладов и не менее высоком интересе к нашему уральскому онкологическому сообществу. Ведь сегодня во Всемирной сети много профессиональных конференций и семинаров по онкологии, специалисты насыщены информацией. ЧОКЦОиЯМ убедительно показал, что мы умеем не только хорошо лечить пациентов, но и организовывать научные мероприятия всероссийского уровня, и я очень горжусь своей принадлежностью к этой сплоченной, дружной и грамотной команде», — рассказал главный радиолог и онколог Минздрава РФ по УрФО Андрей Важенин.

Участники съезда подробно рассмотрели новейшие методики диагностики новообразований и последние достижения основных направлений онкологии: онкохирургии, противоопухолевого лекарственного лечения и радиотерапии. Отдельной темой для обсуждения стала работа онкологической службы в период эпидемии COVID-19.

Автор: Алиса Шемеляк

