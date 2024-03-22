В Челябинске прошел рейд по расчистке снега и сосулек с крыш

С проверкой по жалобам жителей отправился вице-мэр Александр Астахов

В Челябинске остается актуальной опасность схода снега с кровель и падения сосулек. Некоторые управляющие компании игнорируют требования администрации и обращения жильцов. С проверкой в три района города отправился вице-мэр Александр Астахов, сообщает пресс-служба администрации города.

Большинство крыш в городе уже очищены и не несут угрозы, однако жители Тракторозаводского, Советского и Центрального района жалуются на протекания кровли. По таким адресам была проведена проверка.

«Управляющие компании уже достаточно оперативно с этим справляются. Также по обращениям граждан проверяем состояние дворовых территорий. Сейчас температура воздуха резко идет вверх, чтобы не было подтоплений, требуем от управляющих компаний ворошение снежных масс, вывоз снега и расчистку дворовых проездов и тротуаров», — рассказал Александр Астахов.

Кроме того, по поручению главы Челябинска Натальи Котовой в адрес управляющих компаний, которые плохо чистят крыши, будут направлены санкции в Государственную жилищную инспекцию.

Напомним, что в Челябинской области из-за потепления до плюсовой температуры с крыш начали сходить сосульки и снег. С одного из домов на улице Дзержинского наледь обрушилась на голову мужчине. Пострадавший обратился в травмпункт.