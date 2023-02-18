«Провести фестиваль предложил губернатор Алексей Текслер. Для челябинцев это хороший повод, чтобы вспомнить моменты, которые жители региона пережили десять лет назад. И хороший повод еще раз поделиться своими эмоциями», — заявил на открытии фестиваля заместитель губернатора Челябинской области Александр Богашов.
Богашов также заметил, что падение метеорита по счастливой случайности не обернулось трагедией для нашего региона, но бороться с последствиями космической атаки было непросто. Однако южноуральцы сплотились и преодолели все трудности.
Сегодня на фестивале выступали местные артисты. Зрители увидели шоу барабанщиков, выступление черлидинг-команды хоккейного клуба «Трактор», паркур-шоу. А в финале — впечатляющее лазерное 3D шоу на фасаде главного корпуса ЮУрГУ.
Тридцать хиросим: вспоминаем самое важное о Челябинском метеорите. Космическому гостю исполнилось 10 лет.
Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос к 10-летию со дня падения Челябинского метеорита и выяснил, что о нем знают 43% россиян — почти столько же, сколько и о Тунгусском метеорите.
В день падения метеорита южноуральцы позвонили друг другу 800 тысяч раз за час. О телеком-рекорде рассказали связисты к десятилетию падения челябинского метеорита.
Настоящий героизм и профессионализм после падения метеорита 15 февраля 2013 года проявили челябинские медики. Экстренный прием вала пострадавших, проведение операций под градом разбитых стекол, работа сутками и попутный ремонт больниц подручными средствами. Об этом и многом другом к десятой метеоритной годовщине рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.
На озере Чебаркуль создали экотропу «По следам метеорита». Дойдя до конца, можно полюбоваться на место падения космического камня.
Подборку воспоминаний южноуральцев о том, как они пережили 15 февраля 2013 года, читайте на сайте «Первого областного».