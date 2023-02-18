В Челябинске прошел «МетеоритФЕСТ» с лазерным шоу

Горожане встретились, чтобы вспомнить падение космического болида

Вечером 18 февраля в Челябинске прошел фестиваль, посвященный десятилетию падения метеорита на Южном Урале. На мероприятие заглянули и журналисты ИА «Первое областное».

«Провести фестиваль предложил губернатор Алексей Текслер. Для челябинцев это хороший повод, чтобы вспомнить моменты, которые жители региона пережили десять лет назад. И хороший повод еще раз поделиться своими эмоциями»,

— заявил на открытии фестиваля заместитель губернатора Челябинской области Александр Богашов.

Богашов также заметил, что падение метеорита по счастливой случайности не обернулось трагедией для нашего региона, но бороться с последствиями космической атаки было непросто. Однако южноуральцы сплотились и преодолели все трудности.