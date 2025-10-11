В Челябинске прошел «Кубок защитников Отечества»

Соревнования среди ветеранов боевых действий и участников СВО провели по восьми видам спорта

Сегодня, 11 октября, в челябинском СК «Динамо» состоялся региональный «Кубок защитников Отечества» среди ветеранов боевых действий и участников специальной военной операции. Участники приехали со всей области, чтобы посоревноваться в таких дисциплинах, как: настольный теннис, пауэрлифтинг, армрестлинг, метание ножей, стрельба из лука, пулевая стрельба и шашки. Мероприятие состоялось при поддержке губернатора Алексея Текслера, передает журналист ИА «Первое областное».

Участников и гостей мероприятия поприветствовал первый заместитель губернатора Челябинской области Станислав Мошаров.

«Вы знаете, что Челябинская область — это спортивный край, в котором спорту уделяется большое значение. Сегодня здесь собрались не только спортивно подготовленные, но и сильные духом ребята. Большое спасибо за ваши подвиги. Я уверен, что в честной, спортивной борьбе вы сможете продемонстрировать свои лучшие качества, пообщаться между собой»,— сказал Станислав Мошаров.

В региональном формате Кубок прошел впервые, однако он может стать традиционным.

«Мероприятие очень нужное и важное. Это классная реабилитация для ребят в плане общения между собой. Здесь берешь пример с других бойцов, которые продолжают заниматься спортом, несмотря в свои травмы. Жизнь из-за ранений не заканчивается, и такие мероприятия тому доказательство»,— подчеркнул ветеран СВО Алексей Рожков.

Также в Кубке приняли участие бойцы, которые проходят обучение по программе «Герои Южного Урала».

Лучшие по результатам состязаний получили медали.

Мероприятие организовано региональным Центром спортивной подготовки по адаптивным видам спорта Челябинской области, филиалом государственного фонда «Защитники Отечества» при поддержке министерства спорта и губернатора Челябинской области.