Ярко, смело, дерзко и свежо стартовала Парижская неделя моды в Челябинске. Первое мероприятие в ее рамках, а именно международный молодежный конкурс «Модный цех» прошел в МИДиСе, передает корреспондент ИА «Первое областное».
Студенты профильных вузов и колледжей, ученики студий и театры костюмов представили 35 коллекций.
Сцена Международного института дизайна и сервиса буквально пестрила одеждой от молодых и талантливых дизайнеров. Сами костюмы необычные, претенциозные, а самое главное — разные.
Общественный деятель Ирина Текслер посетила мероприятие.
«Для молодых дизайнеров это серьезное подспорье, потому что подготовить полную коллекцию, показать ее, услышать компетентные замечания, но при этом остаться внутри собой и иметь свой собственный почерк очень важно», — сказала Ирина Текслер.
Оценивали участников представители креативных индустрий Урала.
Напомним, главное событие челябинской модной индустрии пройдёт в селе Париж Нагайбакского района уже 31 мая.