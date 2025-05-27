В Челябинске прошел конкурс молодых дизайнеров «Модный цех»

На подиуме представили 35 коллекций

Ярко, смело, дерзко и свежо стартовала Парижская неделя моды в Челябинске. Первое мероприятие в ее рамках, а именно международный молодежный конкурс «Модный цех» прошел в МИДиСе, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Студенты профильных вузов и колледжей, ученики студий и театры костюмов представили 35 коллекций.

Сцена Международного института дизайна и сервиса буквально пестрила одеждой от молодых и талантливых дизайнеров. Сами костюмы необычные, претенциозные, а самое главное — разные.

Общественный деятель Ирина Текслер посетила мероприятие.

«Для молодых дизайнеров это серьезное подспорье, потому что подготовить полную коллекцию, показать ее, услышать компетентные замечания, но при этом остаться внутри собой и иметь свой собственный почерк очень важно», — сказала Ирина Текслер.

Оценивали участников представители креативных индустрий Урала.

Напомним, главное событие челябинской модной индустрии пройдёт в селе Париж Нагайбакского района уже 31 мая.