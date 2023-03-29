В Челябинске прошел конкурс детских научных изобретений «Большие вызовы»

Смелые идеи школьников удивили даже настоящих ученых

В «Курчатов Центре» завершился региональный трек всероссийского конкурса «Большие вызовы». В финале 79 школьников представили свои научные проекты по 12 направлениям, сообщает пресс-служба «Курчатов Центра».

«Многие исследования школьников содержат ответы на реальные практические задачи, над которыми сейчас работают научно-исследовательские центры и крупные производственные компании»,

— замечают в пресс-центре.

Например, ученик челябинского лицея № 11 Артем Янцен занимается поиском новых антибактериальных препаратов, которые позволят человечеству справиться с супербактериями, а его товарищ по школе Максим Рузаков разработал аппарат для сбора мусора с водной поверхности Шершневского водохранилища. Илья Фартыгин из этого же лицея презентовал автоматизированную станцию для спасения утопающих. Беспилотная капсула без помощи человека может за считаные секунды добраться до пострадавшего и помочь ему остаться на плаву до прибытия спасателей. Уже этим летом школьник планирует испытать разработку на водоемах Челябинской области. Еще одну спасательную установку — робота-таракана — собрал ученик челябинского лицея № 77 Максим Смирнов. Его беспилотник, словно насекомое, может легко пролезать в узкие пространства и помогать спасателям искать людей под завалами.

Самым популярным направлением в этом году стали «Агропромышленные и биотехнологии»: ребята клонировали картофель в пробирке, изучали почвы южноуральских озер и разрабатывали автономные тепличные системы. Несколько исследований были посвящены рациональному использованию отходов производства. Например, из сыворотки, получаемой в процессе молочного производства, школьники «добывали» белковый гидролизат, который можно использовать в разных отраслях промышленности, а при помощи лузги гречихи — отходов сельскохозяйственного производства — оптимизировать процесс выращивания грибов.

«Идеи школьников действительно реализуемые, смелые, дерзкие, важные. В отличие от взрослых, у детей незашоренный взгляд, который позволяет придумывать новое. Участие в конкурсе учит ребят думать, генерировать идеи и хотя бы маленькими шажками воплощать их в жизнь»,

— говорит член экспертной комиссии, старший преподаватель кафедры экономики и промышленности управления проектами ЮУрГУ Виктор Новосад.

Победители и призеры регионального трека отправятся на заключительный этап конкурса, а лучшие из них летом поедут в «Сириус» на смену «Большие вызовы».