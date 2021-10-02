В Челябинске прошел финальный этап «онлайн-каникул»

Победителей конкурса наградили депутат Госдумы Яна Лантратова и губернатор Алексей Текслер

Южноуральские школьники и студенты завершили свои «онлайн-каникулы». Сегодня, второго октября, в Челябинске состоялся финал интерактивного проекта для молодежи. В мероприятии приняли участие десятки юных авторов контента, а лучших из них наградили ценными призами губернатор Челябинской области Алексей Текслер и депутат Госдумы Яна Лантратова.

Более месяца, с 19 августа по 25 сентября, школьники и студенты региона снимали на видео процесс выполнения заданий организаторов и выкладывали ролики на свои страницы в соцсетях.

«Наш проект федеральный, но в этом году мы решили организовать его только в Челябинской области. На мое удивление, вокруг инициативы здесь объединились абсолютно все: губернатор, министерства, спортивные организации, СМИ. Я вижу такое впервые»,— рассказывает депутат Госдумы Яна Лантратова.

Ребята, несмотря на начавшийся учебный процесс, нашли время и выполнили задания. Учитывая серьезный разбег в возрасте участников, в итоговых роликах можно было услышать как серьезные идеи по преображению социальной, культурной и иных сфер, так и забавные предложения от малышей, вроде концепта специальной шапки, которая при надевании помогает хозяину решать домашнее задание.

Лучшие работы отбирало компетентное жюри, а на финальном мероприятии в Мегазале ТК «Мегаполис» огласили результаты.

Третье место занял Вадим Крылов. Парню 13 лет, в рамках задания, в котором организаторы просили участников поразмышлять о необходимых для Челябинска IT-технологиях, Вадим предложил повсеместно установить в городе голограммы-помощники, наполненные всеми необходимыми функциями: часами, онлайн-картами, браузером. Жюри высоко оценило амбициозный проект, и вручило юному изобретателю памятную медаль, а также приз — часы Apple Watch.

Анастасия Золотухина, оказавшаяся на втором месте, сейчас в отъезде — на награждение пришел ее брат, поэтому выяснить детали работ девочки не удалось. Тем не менее, финалистка получила медаль и электросамокат в качестве приза, а также заочное поздравление от губернатора.

Победитель в конкурсе уникальный. Девятиклассник Данил Смолин — воспитанник детского дома. К участию в проекте он подключился не сразу, но своим роликом, в котором он дарил свои любимые игрушки детства малышу, парень смог покорить сердца членов жюри.

«Этот малыш живет со мной в одном детском доме. Я хотел сделать доброе дело, и с помощью ролика призвать людей поступать также. Мальчик игрушкам был очень рад, через экран чувствовалась атмосфера простого детского счастья»,— делится Данил.

Победитель получил из рук губернатора главный приз конкурса — iPhone 12.

Кроме основных финалистов, на сцене наградили и победителей специальных номинаций, например, юного автора новой кричалки для ХК «Трактор», получившего майку с росписями всех хоккеистов клуба.

«Конечно, сегодня мы наградили победителей конкурса, но, если честно, все участники сегодня победители: они научились создавать контент, причем позитивный и полезный обществу. Каждому известно, сколько плохого сейчас есть в интернете, а мы противопоставили этому работы наших ребят. Мне кажется, проект удался, и он будет жить в нашем регионе еще очень долго»,— отметил Алексей Текслер.

Челябинская область, благодаря проведению «онлайн-каникулы», стала первым регионом, начавшим выполнять поручение президента по созданию позитивного контента в интернете.

В следующем году, по словам организаторов, «онлайн-каникулы» проведут между школ Южного Урала, что выведет проект на новый уровень.

О том, как создавались «онлайн-каникулы» вы можете прочитать в интервью ИА «Первое областное» с Вадимом Савиным, одним из организаторов проекта.