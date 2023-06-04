В Челябинске спустя несколько недель засухи прошел дождь. Но, как оказалось, не во всех районах города. Фотографиями ливня и жалобами на отсутствие дождя челябинцы поделились в одном их городских пабликов.
«Наши „Уральские Эмираты“ посетил дождик!»— порадовался пользователь Игорь Фахрисламов в паблике «ЧП / ДТП Челябинск» в соцсети «ВКонтакте».
«На Гончаренко нормально так полило»,— написал Игорь Крапивин.
Фото: Анастасия Олеговна
Фото: Юлия Шафикова
«Помыла технику бесплатно»,— посмеялась пользователь Анастасия Щемелева.
Фото: Анастасия Щемелева.
«На ЧТЗ пару капель капнуло.... все, тучи ушли уже»,— пожаловалась Дарья Фурсова.
В Ленинском районе, по словам местных жителей, дождя также почти не было.