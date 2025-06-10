В Челябинске прошел благотворительный турнир по картингу и стрельбе

Его участники собрали деньги в пользу детей, перенесших онкологические заболевания

Благотворительное движение «Искорка Фонд» провело турнир по картингу и стрельбе в Городском саду имени Пушкина. Между собой соревновались команды разных организаций. Все вырученные на мероприятии деньги (164 тысячи рублей) направят на организацию «Игр храбрых» для детей, перенесших онкологические заболевания, сообщает пресс-служба «Искорки».

«В нашем регионе самый высокий процент выздоровления детей после онкозаболеваний — 86%. Это результат работы не только врачей, но и партнеров „Искорки“, волонтеров. Кстати, в прошлом году „Искорка“ отметила 35‑летие и достигла рекордной суммы на реализацию системных проектов — 46 миллионов рублей. Деньги от турнира по картингу и стрельбе мы направим на проведение реабилитационного мероприятия „Игры храбрых“», — отметила директор Благотворительного движения «Искорка Фонд» Татьяна Сачко.

Самыми скоростными и меткими в благотворительном биатлоне оказались участники группы компании LD. На втором месте — команда реабилитологов медицинского центра «Сакура». А третье место занял Челябинский центр метрологии — его сотрудники принимают участие в турнире по картингу уже пять лет.

Во время соревнований можно было купить поделки, которые сделали подопечные «Искорки» и их мамы. Деньги от их продажи переданы в общий фонд на проведение «Игр храбрых».